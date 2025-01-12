ويشارك في اجتماع الرياض الدولي أيضاً وزراء خارجية تركيا والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

وسبق الاجتماع العربي الدولي، آخر وزاري عربي شارك فيه كل من السعودية والإمارات، والبحرين، والأردن، وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وفي وقت سابق السبت، أفادت قناة الإخبارية السعودية بانطلاق الاجتماع الوزاري العربي بشأن سوريا.

وأشارت إلى "انضمام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى اجتماع لجنة الاتصال العربي الموسّع بشأن سوريا"، لافتة إلى أنه سيلي الاجتماع "انعقاد الاجتماع العربي الدولي".

واجتماعات الرياض بشأن سوريا تأتي استكمالاً لمسار "اجتماعات العقبة" حول سوريا التي عقدت في الأردن في 14 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت اجتماعات العقبة الأردنية الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة، حرة، مستقرة، كريمة على أرضه.

ويُعدّ هذا أول اجتماع عربي دولي يشارك فيه وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.

منذ مساء السبت، بدأ توافد المشاركين على الرياض للمشاركة في الاجتماع، وفق ما نقلته وزارة الخارجية السعودية في منشورات عبر حسابها بمنصة إكس.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مُنهية بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيلَ حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.