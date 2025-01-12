جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي بمناسبة مرور 100 يوم على بدء اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدداً شمال قطاع غزة في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح البيان أنه: "خلال هذه الأيام المئة، عاش أبنا ء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع أبشع صور القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير".

وأردف: "خلّف العدوان الوحشي 5000 شهيد ومفقود، و9500 جريح يعانون من إصابات بعضها خطير ومزمن، بالإضافة إلى اعتقال 2600 مواطن بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية".

وأشار البيان إلى أن الدمار الذي طال المنازل والمستشفيات والمرافق العامة والبنية التحتية "يفضح جلياً نية الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، متسبباً في أزمة إنسانية عميقة تُفاقم من معاناة شعبنا الفلسطيني".

وأكد كذلك أن الشعب الفلسطيني "سيظل صامداً أمام هذا العدوان الوحشي"، وأن "الاحتلال لن ينجح في تهجير شعبنا وسلبه حقوقه وثوابته".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت إضافة إلى شهداء وجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.