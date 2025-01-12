سياسة
2 دقيقة قراءة
تحذير من طقس غير مستقر بدول خليجية: ضباب وأمطار رعدية وبرد
حذرت هيئات الأرصاد الجوية في دول خليجية، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية وسقوط برد، وسط أجواء مناخية غير مستقرة تشهدها السعودية وقطر والإمارات منذ أيام.
تحذير من طقس غير مستقر بدول خليجية: ضباب وأمطار رعدية وبرد
الأرصاد الجوية بدول خليجية تصدر تحذيرات من طقس غير مستقر / صورة: AA
12 يناير 2025

ففي السعودية، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً مناخياً باللون البرتقالي يشمل مناطق بينها الرياض والمنطقة الشرقية.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولم يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

ويقدم المركز خدمة الإنذار المبكر بحالة الطقس مقسَّمة إلى 3 أنواع: "الأصفر" ويدل على احتمالية تأثر منطقة ما بظاهرة جوية، و"البرتقالي" وهو تنبيه متقدم يدل على تأثّر منطقة ما بظاهرة جوية مع وجوب أخذ الحيطة والحذر، و"الأحمر" الذي يشير إلى حالة جوية شديدة الخطورة قد تهدد الحياة والممتلكات.

وأمس السبت، أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إنذاراً مناخياً باللون البرتقالي يشمل مناطق بينها مكة المكرمة والجوف والمنطقة الشرقية، وسط توقعات خلال الساعات المقبلة بسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وتساقط برد وجريان سيول وانعدام في مدى الرؤية.

وفي قطر، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني تحذيراً بحرياً، من أمطار رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية مساء اليوم، إذ سيتراوح ارتفاع الموج ما بين 2-4 أقدام يرتفع إلى 8 أقدام مع الأمطار الرعدية.

أما بالإمارات، فأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أقل درجة حرارة سُجلت على البلاد صباح اليوم 3.7 درجة مئوية في منطقة ركنة بمدينة العين (شمال شرق) الساعة 06:45 (02:15 ت.غ).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us