ففي السعودية، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً مناخياً باللون البرتقالي يشمل مناطق بينها الرياض والمنطقة الشرقية.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولم يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

ويقدم المركز خدمة الإنذار المبكر بحالة الطقس مقسَّمة إلى 3 أنواع: "الأصفر" ويدل على احتمالية تأثر منطقة ما بظاهرة جوية، و"البرتقالي" وهو تنبيه متقدم يدل على تأثّر منطقة ما بظاهرة جوية مع وجوب أخذ الحيطة والحذر، و"الأحمر" الذي يشير إلى حالة جوية شديدة الخطورة قد تهدد الحياة والممتلكات.

وأمس السبت، أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إنذاراً مناخياً باللون البرتقالي يشمل مناطق بينها مكة المكرمة والجوف والمنطقة الشرقية، وسط توقعات خلال الساعات المقبلة بسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وتساقط برد وجريان سيول وانعدام في مدى الرؤية.

وفي قطر، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني تحذيراً بحرياً، من أمطار رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية مساء اليوم، إذ سيتراوح ارتفاع الموج ما بين 2-4 أقدام يرتفع إلى 8 أقدام مع الأمطار الرعدية.

أما بالإمارات، فأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أقل درجة حرارة سُجلت على البلاد صباح اليوم 3.7 درجة مئوية في منطقة ركنة بمدينة العين (شمال شرق) الساعة 06:45 (02:15 ت.غ).