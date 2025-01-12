وقال ألطون في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: "في حين أن حرائق الغابات المستمرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لا تزال على رأس جدول الأعمال العالمي، كانت وكالة الأناضول إحدى المؤسسات الإعلامية التي نقلت إلى الجمهور الوطني والعالمي المعلومات بأكثر الطرق دقةً وسرعةً وفاعليةً".

وأشار إلى أن العالم كله والجمهور التركي تابع التطورات من وكالة الأناضول، مشدداً على أن ذلك "أصبح مصدر فخر لنا وللصحافة التركية".

وهنأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "من كل قلبه" وكالة الأناضول ومراسليها وموظفيها، الذين نجحوا في الوفاء بمسؤوليتهم المتمثلة في إعلام وتوجيه الجمهور بدقة من خلال توفير معلومات لحظة بلحظة حول حرائق الغابات، والذين نفذوا عملاً يضرب مثالاً مهماً للدقة والتفاني في العمل الصحفي.

وختم ألطون منشوره متمنياً لوكالة الأناضول النجاح المستمر، كما قدم التعازي إلى المتضررين من حرائق الغابات في كاليفورنيا وأُسَر الذين فقدوا حياتهم.

ومنذ 5 أيام، تواصل حرائق الغابات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس ومحيطها بولاية كاليفورنيا الأمريكية زحفها إلى مناطق سكنية جديدة، بعدما التهمت آلاف المباني.

وفي وقت سابق أعلن مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق المستمرة منذ أيام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ومحيطها إلى 16 شخصاً. والتهمت الحرائق بالمدينة ومحيطها أكثر من 12 ألف مبنى، وتسببت بخسائر مادية جسيمة، في واحدة من أكثر الحرائق تكلفةً في تاريخ الولايات المتحدة.