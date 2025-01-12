ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير إستيا شمال غرب مدينة سلفيت، ودهمت عشرات المنازل، واعتقلت عشرات المواطنين من منازلهم وشوارع البلدة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها للاعتقالات الجارية في البلدة، تُظهِر أشخاصاً مكبَّلي الأيدي يسيرون ويحيطهم جنود إسرائيليون.

في السياق نفسه ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة على مدار الأيام الماضية، وواصلت إغلاق مدخلها بالسواتر الترابية، ما عاق تنقُّل المواطنين.

وإلى الغرب من سلفيت، قالت "وفا" إن جيش الاحتلال اقتحم "قرية حارس"، حيث دهم محالَّ تجارية واستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي بلدة اليامون غرب مدينة جنين، قالت الوكالة إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق نار صوب المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات".

تواصل اعتداءات المستوطنين

وفي مدينة قلقيلية، هاجم مستوطنون متطرفون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مفترق "قرية الفندق" على الطريق الرئيسي "قلقيلية-نابلس"، ما أدى إلى تحطُّم زجاج عدد من منها، دون تسجيل إصابات.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 847 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​