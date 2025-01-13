وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، أن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس، والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها".

وأضاف: "إنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا، إنهم يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟"، مشيراً إلى أن "الموت في كل مكان".

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر الحرائق، وُجهت انتقادات إلى السلطات على خلفية مدى استعدادها واستجابتها.

وردّاً على الانتقاد، دعا حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم منذ أيام، الرئيس ترمب للتوجه إلى لوس أنجلوس ومعاينة الأضرار والجهود المبذولة لإخماد الحرائق بنفسه.

وأتت النيران حتى الآن على أكثر من 12 ألف مبنى، بحسب إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، في حين أفاد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بمقتل 16 شخصاً على الأقلّ.

ورغم جهود آلاف عناصر الإطفاء لاحتواء النيران، تمدّد حريق باسيفيك باليسايدس الأحد، وقد تشتدّ النيران خلال الساعات المقبلة مع توقع عودة الرياح القوية.