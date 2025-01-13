واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي بإرسال أكثر من عشرة آلاف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وقال النائب لي سيونغ-كوين للصحفيين بعد إحاطة من وكالة الاستخبارات إنّ "التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح".

وكشف أن "ملاحظات عثر عليها بحوزة جنود قتلى تشير إلى أن السلطات الكورية الشمالية مارست ضغوطاً عليهم للانتحار"، بما في ذلك "تفجير أنفسهم (...) قبل وقوعهم في الأسر".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن السبت أسر جنديين كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية واستجوابهما في كييف، في تطور أكدته الاستخبارات الكورية الجنوبية الأحد، مشيرة إلى أنها شاركت في استجوابهما.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلاً عن جهاز المخابرات الوطني أن الجنود الكوريين الشماليين الأسرى لم يبدوا أي نية للقدوم إلى كوريا الجنوبية، لكن كوريا الجنوبية ستتعاون مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة إذا طلبت ذلك.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.