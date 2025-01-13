وقالت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذه ليست مفاوضات"، فيما ذكرت إيران أنها مجرد "مشاورات".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع الاثنين يشير إلى أن مجموعة الترويكا (صيغة تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) تواصل العمل من أجل "التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يشكل مستوى تقدمه مشكلة بالغة".

وفي ديسمبر/كانون الأول أعلنت طهران البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو، "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول، أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن "قلقها" العميق وحضّت إيران على "إنهاء التصعيد النووي على الفور". وناقشت الدول الأوروبية الثلاث الاستخدام المحتمل لآلية إعادة فرض العقوبات على طهران "لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".