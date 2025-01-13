سياسة
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خامس معتقل إداري منذ أكتوبر 2023.. استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الاثنين، استشهاد أسير في سجن ريمون جنوبي إسرائيل، عقب تدهور حالته الصحية.
خامس معتقل إداري منذ أكتوبر 2023.. استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
الأسير معتز محمود عبد الرحمن أبو زنيد (35 عاماً) الذي استشهد داخل سجون الاحتلال من مدينة دورا جنوب الخليل. / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
13 يناير 2025

ونقل البيان عن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أنها أبلغت "باستشهاد الأسير معتز محمود عبد الرحمن أبو زنيد (35 عاماً) في سجون الاحتلال" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن الأسير، المعتقل إدارياً دون تهمة، استشهد في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه من بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واتهم البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة جديدة في السجون، موضحاً أن أبو زنيد معتقل بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2023، و"لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشكلات صحية".

ونقل البيان شهادات أفادت بأن أبو زنيد كان معتقلاً في سجن ريمون، وأن "تدهوراً خطيراً طرأ بشكل مفاجئ على وضعه الصحي". وتابع البيان: "تعمدت إدارة السجن المماطلة في نقله إلى المستشفى، ومارست بحقّه جريمة طبيّة ممنهجة، إلى أن دخل في غيبوبة ونُقل إلى مستشفى سوروكا في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري".

وباستشهاد أبو زنيد، المعتقل الإداري الخامس الذي يُستشهد في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين إلى 55 شخصاً ممن جرى التعرف على هوياتهم، وفق البيان.

وذكر البيان أن هذا العدد هو "الأعلى تاريخياً في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967". ولفت إلى أن "عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 292، في ظل وجود عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري".

ويقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بنحو عشرة آلاف و400، وفق معطيات لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 847 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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