وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مواطنَين فلسطينيَّيْن من بلدة دورا جنوب الخليل، أُصيبا صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري في بيت عوا، أحدهما بالرصاص الحي في منطقة الحوض، والآخر في القدم.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بيت لحم، واعتقلت شابَّين فلسطينيين غرب المدينة، فيما اقتحمت منزلاً في جنوب المدينة واعتدت على قاطنيه بالضرب واستولت على مفاتيح سيارات العائلة.

وجراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام، خلال اقتحامها البلدة، أُصيب عدد من طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، بحالات اختناق، وفق ما ذكرته الوكالة.

في السياق، قالت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت شمال سلفيت وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها واعتقلت طفلاً (17 عاماً) من قرية مردا، كما أغلقت مدخلي القرية الرئيسيين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

وفي جنين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، في بلدة اليامون، غرب جنين، في أثناء اقتحام البلدة وإطلاق النار دون إبلاغ عن إصابات، وفق "وفا".

وتابعت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم، شاباً فلسطينياً من قرية فحمة جنوب جنين، وذلك عقب مداهمة منزله، والعبث بمحتوياته.

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها، مدينة نابلس ومخيم العين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبالتزامن مع مداهمات جيش الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته، وأدّوا طقوساً تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلّين والأهالي عند بوابات المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالاً عن استشهاد 847 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.