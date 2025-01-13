وقالت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لعدد الضحايا إنّ الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع، وصل منهما إلى المستشفيات 19 شهيداً و71 مصاباً خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46,584 شهيداً و109,731 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أحدث الاستهدافات، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مركبة كانت تقل عدداً من المدنيين وسط مدينة رفح جنوب القطاع، بحسب إفادة شهود عيان، قالوا أيضاً إن سلاح البحرية الإسرائيلي قصف فجراً منطقة العزبة شمال غرب مدينة رفح.

كما استشهد فلسطيني في قصف للاحتلال على شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفق الشهود. ووسط مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمواطنين، بحسب إفادة مصدر طبي من المستشفى المعمداني.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف فجر الاثنين مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج، فيما أفاد الدفاع المدني في حصيلة أولية عن القصف باستشهاد 4 فلسطينيين.

وشمال القطاع، استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في جباليا البلد بالمحافظة التي تشهد منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية عسكرية مكثفة أسفرت بعد مرور 100 يوم عن مقتل وفقدان أكثر من 5 آلاف شخص.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً يضم منازل لعائلتي جرادة وخاطر بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق إفادة شهود عيان.

وقصفت آليات الجيش منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق مكثف للنيران غرب المخيم. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف جباليا البلد شمالي القطاع، فيما استشهد 4 وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية جيش الاحتلال تطلق نيراناً كثيفة على مناطق غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من الزوارق الحربية استهدف منطقة العزبة في مواصي الساحلية غربي مدينة رفح.

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن انهيار مبنى على قوات إسرائيلية بعد تفجيره من قِبل الفصائل الفلسطينية، في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال باستهداف مناطق مختلفة بقطاع غزة من الجو والبر والبحر، فقد نقلت وكالة شهاب للأنباء عن موقع حدشوت حموت العبري قوله إن مبنى انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 إسرائيليين قُتلوا وأصيب 10 بانهيار مبنى على جنود من لواء ناحال شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 8 جنود إسرائيليين، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمبنى في جباليا شمالي قطاع غزة الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال لم يعلن عن الحادثة حتى اللحظة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات لواء ناحال تعمل خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة بيت حانون، وتخوض اشتباكات مع المسلحين. وأضاف أنه عثر على عبوات ناسفة وقاذفات آر بي جي وأسلحة وذخائر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.