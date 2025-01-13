سياسة
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مستشار للأمن القومي: اتصال بين ترمب وبوتين قريباً
رجح مايكل والتس، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أن يجري الرئيس الجمهوري اتصالاً هاتفياً في غضون أيام أو أسابيع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
مستشار للأمن القومي: اتصال بين ترمب وبوتين قريباً
مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب للأمن القومي يرجح اتصالاً قريباً بين ترمب وبوتين / صورة: Reuters
13 يناير 2025

واعتبر والتس أنه ليس من الواقعي تحديد هدف بطرد جنود روسيا من كل شبر في الأراضي الأوكرانية.

وقال العضو في الكونغرس لشبكة "ABC" أمس الأحد، إن الحرب أصبحت "مطحنة لحم للبشر والموارد" على غرار الحرب العالمية الأولى مع "تداعيات حرب عالمية ثالثة". وأضاف: "الجميع يعلم أن هذا يجب أن ينتهي بطريقة دبلوماسية".

وتابع: "لا أعتقد أن من الواقعي أن نقول، إننا سنطرد جميع الروس من كل الأراضي الأوكرانية، حتى شبه جزيرة القرم. لقد اعترف الرئيس ترمب بهذه الحقيقة، وأعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الأمام أن يعترف العالم بأسره بهذه الحقيقة. الآن دعونا نمضِ قدماً".

ورداً على سؤال بشأن الاتصالات بين ترمب وبوتين على وجه التحديد قال والتس "أتوقع اتصالاً، على الأقل في الأيام والأسابيع المقبلة. لذا، ستكون هذه خطوة وسنتحرك انطلاقاً منها".

والخميس، أعلن ترمب أنه سيعقد اجتماعاً مرتقباً مع بوتين، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس الروسي، إن موسكو مستعدة لإنهاء الحرب إذا تخلت أوكرانيا عن رغبتها في عضوية حلف شمال الأطلسي وانسحبت بالكامل من 4 مناطق تسيطر عليها روسيا جزئياً، وهو ما رفضته كييف وعدّته استسلاماً.

وأكد ترمب عدة مرات خلال حملته الانتخابية قدرته على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، قبل أن يشير هو ومستشارون إلى إمكانية التوصل إلى حل بشأنها في غضون أشهر من توليه منصبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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