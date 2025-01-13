تصريح بيرقدار جاء في كلمته بمعرض تقييمه سياسة الطاقة التركية وأهدافها خلال أعمال الدورة الـ15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) المنعقدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بين 12 و18 يناير/كانون الثاني.

وأشار إلى ضرورة اتباع سياسات دقيقة في الطاقة العالمية، والحاجة إلى حلول أكثر إبداعاً بالسياسات الخاصة بنموذج الأعمال والعالم المالي. وأوضح أن تركيا تسعى إلى زيادة ارتباطاتها بالأسواق المجاورة في مجال الطاقة، ومضاعفتها ثلاث مرات.

وأضاف بيرقدار: "من حيث موقعنا الجغرافي، نزود حالياً جارنا العراق بالطاقة، وسنعمل على زيادة إمداداتنا من الطاقة إلى سوريا من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة وفي هذا البلد".

والجمعة، صرح بيرقدار خلال لقاء تليفزيوني أن تركيا تزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يومياً من 7 نقاط مختلفة. وقال: "نهدف إلى زيادة الـ210 ميغاواط التي ذكرتها إلى 300 ميغاواط في فبراير/شباط المقبل".

على صعيد متصل بالطاقة، لفت الوزير التركي في كلمته إلى أن بلاده وصلت إلى انتاج 32 غيغاواط من الطاقة المتجددة من خلال العمل الدؤوب طوال الـ15-20 عاماً الماضية.

وأكد أن كامل الطاقة المستخدمة في المنازل على مستوى تركيا مستمدة من الطاقتين الشمسية والرياح. وذكر أن هدف بلاده في زيادة قدرة الإنتاج في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 32 غيغاواط إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035.

وأضاف: "سنعمل على مضاعفة قدرتنا على إنتاج الطاقة المتجددة أربع مرات. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى استثمار بنحو 80 مليار دولار".

وتابع: "نحن بحاجة إلى شبكة أكثر متانة وقوة، نطلق عليها اسم الشبكة الخضراء، ولتحقيق هذه الغاية ثمة حاجة لاستثمار ما يقرب من 28 مليار دولار خلال العقد المقبل".