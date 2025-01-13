سياسة
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سوريا تفتح باب استيراد النفط عبر مناقصات لسد احتياجات السوق المحلية
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا غياث دياب، اليوم الاثنين، فتح بلاده باب استيراد النفط لجميع الجهات الدولية والتجارية، لتوفير المشتقات للسوق المحلية.
سوريا تفتح باب استيراد النفط عبر مناقصات لسد احتياجات السوق المحلية
وزير النفط السوري يعلن فتح بلاده باب الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية / صورة: إعلام سوري
13 يناير 2025

جاء ذلك في تصريحات للوزير دياب ونقلها التليفزيون السوري، في وقت تعاني البلاد شح وفرة المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، والاعتماد على إدخال كميات متباينة يومياً من لبنان.

وقال دياب: "الاستيراد سيكون متاحاً لجميع الجهات الدولية والتجارية والشركات والدول.. ونطرح مناقصات لاستيراد النفط لدول أو شركات.. والأفضل سنتعاقد معه".

وأضاف: "بدأنا الاستيراد بنحو 3 ناقلات بحمولة 15 ألف طن لتوفير إمدادات للسوق المحلية".

وزاد الوزير السوري: "لم أجد تأثيراً للعقوبات في استيراد النفط سابقاً، والذي كان متاحاً بسهولة خلال نظام الأسد.. النظام السابق كان يعتمد على الاستيراد من خلال حلفائه إيران وروسيا".

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده ستزيد إمدادات الطاقة إلى سوريا للمساهمة بإرساء الاستقرار فيها وبالمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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