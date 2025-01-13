سياسة
2 دقيقة قراءة
وزارة الدفاع التركية تعلن ضبط أسلحة لـPKK الإرهابي شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، ضبط أسلحة وذخائر عائدة لعناصر تنظيم "PKK" الإرهابي داخل مغارة شمال العراق.
وزارة الدفاع التركية تعلن ضبط أسلحة لـPKK الإرهابي شمال العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد عنصرين إرهابيين شمال العراق / صورة أرشيفية: AA
13 يناير 2025

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن القوات التركية رصدت مغارة يستخدمها الإرهابيون في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأشارت إلى أن القوات التركية عملت على تدمير المغارة والأسلحة التي عُثر عليها، إضافة إلى مستلزمات معيشية عائدة للإرهابيين.

ومن بين المضبوطات "مدفع مضاد للدبابات من طراز AT-4، وصاروخان من طراز Lava عيار 66 ملم، وثلاث قنابل هجومية و2900 ذخيرة عيار 5.56 ملم، و150 ذخيرة بندقية مشاة، و1920 ذخيرة عيار 7.62 ملم".

كما عُثر على "متفجرات، و120 صماماً كهربائياً وبطارية و500 متر من الكوابل، وصندوق من المواد الصحية المتنوعة، ومواد تستخدم في صنع المتفجرات اليدوية".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us