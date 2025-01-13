ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن القوات التركية رصدت مغارة يستخدمها الإرهابيون في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأشارت إلى أن القوات التركية عملت على تدمير المغارة والأسلحة التي عُثر عليها، إضافة إلى مستلزمات معيشية عائدة للإرهابيين.

ومن بين المضبوطات "مدفع مضاد للدبابات من طراز AT-4، وصاروخان من طراز Lava عيار 66 ملم، وثلاث قنابل هجومية و2900 ذخيرة عيار 5.56 ملم، و150 ذخيرة بندقية مشاة، و1920 ذخيرة عيار 7.62 ملم".

كما عُثر على "متفجرات، و120 صماماً كهربائياً وبطارية و500 متر من الكوابل، وصندوق من المواد الصحية المتنوعة، ومواد تستخدم في صنع المتفجرات اليدوية".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.