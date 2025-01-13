وذكر تقرير نشره موقع "26 سبتمبر" التابع للحوثيين أن قوات الجماعة "نفذت 5 هجمات على حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان خلال أقل من شهر، آخرها مساء السبت الماضي، عشية الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الغارات الأمريكية-البريطانية على اليمن في 12 يناير/كانون الثاني 2024".

وأضاف: "هذا الهجوم الخامس في أقل من شهر، يختزل قصة انهيار الردع الأمريكي، ويبلور الانقلاب الاستراتيجي الكبير الذي صنعته جبهة الإسناد اليمنية لغزة، في الموازين العسكرية والجيوسياسية خلال عام واحد فقط".

وأشار التقرير إلى أن "عمليات إسناد غزة معركة لا يزال أفقها مفتوحاً على المزيد من المفاجآت في ظل عجز كامل ومعترف به من كل أطراف جبهة العدو". ​​​​​​​

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا التقرير. ومساء السبت، أعلنت جماعة الحوثي استهداف قواتها حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان اعتبارها السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.