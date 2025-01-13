سياسة
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رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع حماس جهود وقف إطلاق النار في غزة
بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، اليوم الاثنين، مع مسؤولي المكتب السياسي لحركة حماس الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.
رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع حماس جهود وقف إطلاق النار في غزة
رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن يبحث مع مسؤولي حماس الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA 
13 يناير 2025

وأوضحت مصادر أمنية تركية، أن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي، جرت خلاله مناقشة التقدم المُحرز في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر، أنه جرى خلال الاتصال الاتفاق على استمرار الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار.

وتستضيف الدوحة مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحماس حالياً، بينما تسعى قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر إلى إبرام اتفاق لوقف الحرب المستمرة، وسط عراقيل إسرائيلية متكررة.

وفي وقت سابق الاثنين، تحدث موقع "واللا" الإخباري العبري، عن أن إسرائيل في طريقها لإبرام صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وتزايدت في إسرائيل، الاثنين، ادعاءات عن قرب إبرام الاتفاق، إذ نقلت القناة "12"العبرية (خاصة) عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) قولها إنه "جرى الاتفاق على تفاصيل الصفقة لإطلاق الرهائن، والآن ننتظر الرد النهائي من حماس".

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر وجود 99 أسيراً إسرائيلياً بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، إذ أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90%، حسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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