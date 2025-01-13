وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن النقيب "يائير يعقوب شوشان (23 عاماً) من معالوت ترشيحا (مستوطنة بالشمال)، قائد مجموعة في لواء ناحال، قُتل في معركة شمال قطاع غزة". ونشر في البيان ذاته أسماء وبيانات 4 جنود آخرين قُتلوا في المعركة ذاتها.

وأضاف: "في الحادث نفسه أصيب 8 إسرائيليين من لواء ناحال بجروح خطيرة وجرى إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم".

ولم يكشف الجيش عن ملابسات مقتل وإصابة جنوده الـ13 في شمالي قطاع غزة، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إنهم قُتلوا وأصيبوا جراء تفجير منزل في بيت حانون.

وخلال أسبوع، قُتل 15 جندياً إسرائيلياً في بيت حانون، وفق القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 840 ضابطاً وجندياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 405 منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل 10 عسكريين إسرائيليين وإصابة العشرات خلال الـ72 ساعة الماضية في معارك شمال قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، في وقت تزايدت فيه الأنباء عن قرب إبرام اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مع تكثيف الوسطاء بالدوحة جهودهم في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.