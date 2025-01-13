سياسة
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مسؤول فلسطيني يشيد بالدعم التركي لبلاده ويتطلع لتعزيز التعاون
أشاد وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي، اليوم الاثنين، بالدعم التركي، ودعا إلى توسيع مجالات العمل المشترك بين البلدين.
مسؤول فلسطيني يشيد بالدعم التركي لبلاده ويتطلع لتعزيز التعاون
سارعت تركيا منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى إرسال مساعدات إلى مطار العريش تمهيداً لوصولها إلى القطاع إلا أن إسرائيل عرقلت وصول أغلبها / صورة: AA
13 يناير 2025

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه برام الله القنصل العام التركي لدى بلاده إسماعيل تشوبان أوغلو، وفق بيان وزارة الحكم المحلي الفلسطيني.

وأكد حجاوي "أهمية الدعم التركي المقدم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات الحيوية".

وأشار إلى "ضرورة تعزيز علاقات التوأمة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها التركية، والاستفادة من الخبرات المشتركة، وتوسيع مجالات العمل المشترك، وخاصة فيما يتعلق بالعمل البلدي، وبناء القدرات وتوفير الدعم الخاص بالآليات والمعدات وغيرها".

وأطلع الوزير الفلسطيني القنصل التركي على "خطط الحكومة الفلسطينية للعمل في قطاع غزة فور وقف حرب الإبادة (الإسرائيلية)"، والجهود الحكومية المتعلقة بالإغاثة الإنسانية وتوفير المواد الأساسية".

كما أطلعه على خطط "إطلاق مبادرات للتنمية الاقتصادية لتحسين جودة الخدمات، والمساعي الرامية لتوحيد المؤسسات بين شطري الوطن (غزة والضفة)، واستعادة الخدمات الأساسية والحكومية فور انتهاء الحرب".

وتطرق حجاوي إلى "الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لحشد وتجنيد دعم مالي عاجل وطارئ لمصلحة البلديات في قطاع غزة، نظراً للأضرار الفادحة والدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق والمنشآت العامة وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية، سارعت تركيا وعدة دول أخرى، إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى مطار العريش المصري تمهيداً لوصولها إلى القطاع المحاصر، إلا أن إسرائيل عرقلت وصول أغلب تلك المساعدات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يز يد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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