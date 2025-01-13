وأوضحت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس أن الوزير فيدان التقى نائبة رئيس الوزراء السلوفيني، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية تانيا فاجون في أنقرة.

وعقب اللقاء قالت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، إن فيدان وفاجون أشارا إلى "التطور الذي طرأ على علاقات البلدين في إطار خطة عمل الشراكة الاستراتيجية 2024-2026".

وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل القدرات المشتركة للبلدين في مجال الصناعات الدفاعية، كما أكدا أن الحل الوحيد للمشكلات القائمة في منطقة البلقان هو الحوار.

وأطلع فيدان نظيرته السلوفينية على رؤية تركيا تجاه مستقبل سوريا، مشدداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذا البلد.

وتطرق الوزيران إلى القضية الفلسطينية، وأكدا ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من عام، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع.