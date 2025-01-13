سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان يلتقي نظيرته السلوفينية ويطلعها على رؤية تركيا حول مستقبل سوريا
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيرته السلوفينية تانيا فاجون، في أنقرة، واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل القدرات المشتركة للبلدين في مجال الصناعات الدفاعية.
فيدان يلتقي نظيرته السلوفينية ويطلعها على رؤية تركيا حول مستقبل سوريا
وزير الخارجية التركي يلتقي نظيرته السلوفينية ويطلعها على رؤية بلاده حول مستقبل سوريا / صورة: AA
13 يناير 2025

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس أن الوزير فيدان التقى نائبة رئيس الوزراء السلوفيني، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية تانيا فاجون في أنقرة.

وعقب اللقاء قالت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، إن فيدان وفاجون أشارا إلى "التطور الذي طرأ على علاقات البلدين في إطار خطة عمل الشراكة الاستراتيجية 2024-2026".

وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل القدرات المشتركة للبلدين في مجال الصناعات الدفاعية، كما أكدا أن الحل الوحيد للمشكلات القائمة في منطقة البلقان هو الحوار.

وأطلع فيدان نظيرته السلوفينية على رؤية تركيا تجاه مستقبل سوريا، مشدداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذا البلد.

وتطرق الوزيران إلى القضية الفلسطينية، وأكدا ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من عام، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us