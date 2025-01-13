سياسة
2 دقيقة قراءة
جماعة الحوثي تعلن مهاجمة "أهداف حيوية" في تل أبيب بصاروخ باليستي ومسيرات
أعلن المتحدث العسكري لقوات جماعة الحوثي يحيى سريع، مساء الاثنين، مهاجمة "أهداف حيوية" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي و4 مسيّرات في عمليتين عسكريتين.
جماعة الحوثي تعلن مهاجمة "أهداف حيوية" في تل أبيب بصاروخ باليستي ومسيرات
جماعة الحوثي: استهدفنا هدفاً حيوياً للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتيٍّ من نوع فلسطين 2 / صورة: AP
13 يناير 2025

وقال سريع، في بيان متلفز، إن قوات الجماعة نفّذت عملية عسكرية "استهدفت هدفاً حيوياً للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضاف أن سلاح الجو التابع للجماعة "نفّذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بـ4 طائرات مسيرة"، مشيراً إلى أن العمليتين "حققتا أهدافهما بنجاح".

وباركت "الحوثي" في بيانها "العملياتِ البطولية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، مؤكدةً في الوقت نفسه أن "القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) على عهدها في استمرار عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وفي وقت سابق الاثنين، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه على منصة إكس، أنه "عقب صافرات الإنذار التي جرى تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق في الدولة، اعترض سلاح الجو صاروخاً أُطلق من اليمن قبل دخوله البلاد".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us