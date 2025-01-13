وقال سريع، في بيان متلفز، إن قوات الجماعة نفّذت عملية عسكرية "استهدفت هدفاً حيوياً للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضاف أن سلاح الجو التابع للجماعة "نفّذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بـ4 طائرات مسيرة"، مشيراً إلى أن العمليتين "حققتا أهدافهما بنجاح".

وباركت "الحوثي" في بيانها "العملياتِ البطولية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، مؤكدةً في الوقت نفسه أن "القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) على عهدها في استمرار عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وفي وقت سابق الاثنين، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه على منصة إكس، أنه "عقب صافرات الإنذار التي جرى تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق في الدولة، اعترض سلاح الجو صاروخاً أُطلق من اليمن قبل دخوله البلاد".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.