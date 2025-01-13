سياسة
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حزب إسباني معارض يطلب منع دخول فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي البلاد
دعا حزب بوديموس الإسباني المعارض، الاثنين، الحكومة إلى منع فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي الذي سيواجه ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في الدوري الأوروبي لكرة السلة، من دخول البلاد.
حزب إسباني معارض يطلب منع دخول فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي البلاد
رئيسة حزب بوديموس الإسباني المعارض تدعو لمنع فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي من دخول البلاد / صورة: AA
13 يناير 2025

جاء ذلك في رسالة بعثتها رئيسة الحزب أيوني بيلارا، إلى وزارتي الداخلية والخارجية الإسبانيتين.

وتعليقاً على الرسالة قالت بيلارا في منشور على إكس: "الشعب الإسباني طالب بشكل واضح بقطع كل العلاقات مع الصهاينة الذين ارتكبوا إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

ومشيرةً إلى أن مشجعي مكابي تل أبيب سبَّبوا مشكلة أمنية في بلدان أخرى من خلال دفاعهم عن الإبادة في غزة، أكدت السياسية الإسبانية أن "علينا منع هذا الفريق الذي دعم الإبادة الجماعية وجميع مشجعيه الإسرائيليين من دخول العاصمة مدريد".

في هذا السياق، دعت بيلارا المشجعين الإسبان إلى التجمّع أمام الصالة التي ستحتضن المباراة لتنظيم مظاهرة مندِّدة بإسرائيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريح للصحفيين، إن فريق مكابي تل أبيب لم يُمنع من دخول مدريد.

وأضاف في هذا الخصوص: "نعارض كل من يدافع عن الإبادة الجماعية، وكذلك نقف ضد مَن يروّج لمعاداة الإسلام واليهود. ويجب أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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