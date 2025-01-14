سياسة
2 دقيقة قراءة
إيلون ماسك يقترب من شراء فرع "تيك توك" في أمريكا وإدماجه مع "إكس"
أفادت تقارير اقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن الصين تناقش إمكانية شراء الملياردير إيلون ماسك فرع تيك توك في الولايات المتحدة، حال جرى منع المنصة الشعبية التي أثارت جدلاً في البلاد، بحلول نهاية الأسبوع.
إيلون ماسك يقترب من شراء فرع "تيك توك" في أمريكا وإدماجه مع "إكس"
إيلون ماسك يقترب من شراء "تيك توك" بالولايات المتحدة وإدماجه مع منصة "إكس" / صورة: Reuters
14 يناير 2025

وقالت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إن مصادر سرية أبلغتها بأن مسؤولين صينيين كباراً بدؤوا دراسة خطط طوارئ لتيك توك "في إطار مناقشات واسعة حول طريقة العمل مع إدارة دونالد ترمب، تشمل إحداها ماسك".

وكشف تقرير الوكالة عن وجود سيناريو وضعته الحكومة الصينية يفيد بأن "منصة إكس تشتري فرع تيك توك الأمريكي وتدير الشركتين معاً"، مشيراً إلى أن المناقشات ما زالت "في بداياتها".

وفي العام الماضي أقرت واشنطن قانوناً يُرغم شركة "بايت دانس" الرائدة في مجال الترفيه على بيع تيك توك بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025، مهددة بمنعه في الولايات المتحدة حال لم تذعن بكين.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بالولايات المتحدة، إذ تقول واشنطن إنها تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين، فيما اتهمت شبكة التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية القانون بقمع حرية التعبير.

يُشار إلى أن غالبية القضاة يميلون إلى السماح بحظر تيك توك، وبينما حاول ترمب الذي يتولى الرئاسة الأمريكية مرة أخرى خلال أسبوع حظر تيك توك في نهاية ولايته الأولى عام 2020 باسم الأمن القومي، لكنه تراجع عن مواقفه قائلاً إن "لديه ضعفاً" تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us