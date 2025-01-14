وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن هويته: "جولة أخيرة من المباحثات متوقعة اليوم في الدوحة"، مضيفاً أن اجتماعات الثلاثاء "تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من الصفقة" بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وموفدي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترمب ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويلتقي الوسطاء بشكل منفصل مع مسؤولي حماس، حسب المصدر.

وأمس الاثنين، قالت مصادر فلسطينية لوكالة الأناضول، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة "شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل يوم الجمعة المقبل".

فيما رجحت هيئة البث الإسرائيلية انعقاد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابينت" الثلاثاء "للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.