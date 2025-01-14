سياسة
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السلطات الأمريكية تحذر من هجمات جديدة مشابهة لهجوم نيو أورليانز
أصدرت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة أمس الاثنين، نشرة تحذيرية، خشية احتمال وقوع هجمات مشابهة للهجوم الذي وقع في مدينة نيو أورليانز مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 35 آخرين.
السلطات الأمريكية تحذر من هجمات جديدة مشابهة لهجوم نيو أورليانز
السلطات الأمريكية تحذر من هجمات جديدة على غرار هجوم نيو أورليانز / صورة: Reuters Archive
14 يناير 2025

وأشارت النشرة التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، إلى وجود قلق متزايد من وقوع عمليات تستهدف منشآت أمنية وضباط إنفاذ القانون أو أفراد الجيش، أو أماكن عامة مزدحمة، مثل المهرجانات والمراكز التجارية.

كما لفتت إلى أن المهاجمين قد يلجؤون إلى استخدام متفجرات محلية الصنع ووضعها في مركبات، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يهدد السلامة العامة.

تأتي هذه التحذيرات لزيادة الوعي بالتهديد المحتمل وتجنب تكرار الهجوم الذي وقع في نيو أورليانز في الساعات الأولى من العام الجديد، ونفذه المواطن الأمريكي من ولاية تكساس شمس الدين جبار (42 عاماً)، إذ اقتحم بسيارة مسرعة شارع بوربون المزدحم قبل أن يُقتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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