سياسة
4 دقيقة قراءة
قطر تعلن تسوية عقبات اتفاق وقف النار في غزة.. وحماس: في مراحله النهائية
أعلنت قطر، الثلاثاء، تسوية العقبات بين إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى، الذي أعلنت الحركة أنه وصل إلى "مراحله النهائية"، فيما أكد مصدران فلسطينيان أن إسرائيل ستفرج عن نحو ألف أسير بالمرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 33 محتجزاً.
قطر تعلن تسوية عقبات اتفاق وقف النار في غزة.. وحماس: في مراحله النهائية
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري / Others
14 يناير 2025

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالدوحة إنه "خلال الأشهر الماضية، وُجدت قضايا أساسية ومسائل رئيسية بين الطرفين لم يجرِ حلها. سُويت هذه القضايا خلال المحادثات في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي وصلنا إلى نقطة جرت فيها معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تعيق التوصل إلى اتفاق".

وأكد مصدران فلسطينيان مُطلعان على المفاوضات، لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء، أن إسرائيل ستفرج عن نحو ألف أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 33 محتجزاً.

وقال أحد المصدرين إن إسرائيل ستفرج عن نحو ألف أسير فلسطيني بينهم عدد من المحكوم عليهم بالسجن لسنوات طويلة.

بدورها، أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، وصول الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى إلى "المراحل النهائية"، وسط استمرار المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الحركة في بيان إن "اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصل إلى مراحله النهائية" ويجب استمرار التشاور مع قادة فصائل فلسطينية "حتى إتمامه".

وأوضحت أنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية "لوضعهم في صورة التقدم الحاصل" في المفاوضات الجارية في الدوحة.

ونقلت الحركة عن قادة الفصائل تأكيدهم ضرورة "الاستعداد الوطني العام للمرحلة القادمة ومتطلباتها"، دون ذكر تفاصيل. وعبر قادة الفصائل عن أملهم في انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بـ"اتفاق واضح وشامل"، وفق البيان.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، الثلاثاء، للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

والاثنين، قالت مصادر فلسطينية (رفضت الكشف عن هويتها)، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة "شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة".

وقالت المصادر إن "الوضع شبه جاهز، في حال سارت الأمور على ما هي عليه حالياً، والتوقيع غالباً الجمعة أو حتى قبلها". وأوضحت أن الاتفاق سينفذ على 3 مراحل، الأولى من 40 إلى 42 يوماً، بينما سيجري خلالها التفاوض على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة.

وأضافت: "في هذه المرحلة، ستبقى إسرائيل في محوري نتساريم وفيلادلفيا، وبعد أسبوع سيجري تسليمٌ لقوائم المحتجزين الإسرائيليين من حماس، بعدها ستسمح إسرائيل بعودة النازحين إلى شمال القطاع".

وبخصوص ترتيبات العودة، أشارت المصادر إلى أن "إسرائيل ستنسحب من جزء من محور نتساريم للسماح للناس بالعبور إلى شمال غزة".

وأردفت أن "العائدين سيراً على الأقدام لن يجري تفتيشهم، ولكن العائدين بالسيارات سيجري تفتيشهم عبر أجهزة تحضرها جهة دولية، لضمان عدم تهريب سلاح أو مرور مسلحين إلى الشمال".

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أنه "كان يوجد خلاف حول مساحة المنطقة العازلة، إذ أرادت إسرائيل أن تكون المنطقة بحدود 1500 متر لكن بالنهاية جرى الاتفاق على أن تكون ألف متر فقط".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، إذ أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90%، حسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us