وقال تونج في منشور على منصة إكس: "أود مرة أخرى أن أعبّر عن احترامي لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في ذلك الهجوم المحزن، وأقدم تعازيّ إلى أسرهم وأحبائهم".

وأمس الاثنين، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية رصدت مكان اختباء المدعو محمد ديب كورالي، أحد الذين خططوا للهجوم الإرهابي، ووفر القنابل المستخدمة فيه، وقبضت عليه بسوريا قبل أن تسلّمه إلى قيادة شرطة ولاية هاطاي التركية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 تمكنت الاستخبارات التركية من جلب "يوسف نازيك" مخطط التفجير إلى تركيا، عبر عملية خاصة من مدينة اللاذقية السورية.

ووقع تفجيران بقضاء ريحانلي في ولاية هاطاي في 11 مايو/أيار 2013، أوديا بحياة 53 شخصاً، وتسببا بإصابة عشرات.