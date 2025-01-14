سياسة
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بأمر قضائي.. حبس أحد منفذي هجوم ريحانلي الإرهابي عام 2013
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية في ولاية هاطاي، أمرت بحبس "محمد ديب كورالي" أحد منفذي هجوم إرهابي أودى بحياة 53 شخصاً بالولاية عام 2013.
بأمر قضائي.. حبس أحد منفذي هجوم ريحانلي الإرهابي عام 2013
محكمة تركية تأمر بحبس أحد منفذي هجوم ريحانلي الإرهابي عام 2013 / صورة: AA
14 يناير 2025

وقال تونج في منشور على منصة إكس: "أود مرة أخرى أن أعبّر عن احترامي لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في ذلك الهجوم المحزن، وأقدم تعازيّ إلى أسرهم وأحبائهم".

وأمس الاثنين، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية رصدت مكان اختباء المدعو محمد ديب كورالي، أحد الذين خططوا للهجوم الإرهابي، ووفر القنابل المستخدمة فيه، وقبضت عليه بسوريا قبل أن تسلّمه إلى قيادة شرطة ولاية هاطاي التركية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 تمكنت الاستخبارات التركية من جلب "يوسف نازيك" مخطط التفجير إلى تركيا، عبر عملية خاصة من مدينة اللاذقية السورية.

ووقع تفجيران بقضاء ريحانلي في ولاية هاطاي في 11 مايو/أيار 2013، أوديا بحياة 53 شخصاً، وتسببا بإصابة عشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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