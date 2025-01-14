جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ألطون مع وزير الإعلام في الحكومة السورية الجديدة محمد يعقوب العمر، حسب بيان لدائرة الاتصال التركية.

وأفاد البيان بأن الجانبين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية قضايا تخص التعاون بين الحكومة الجديدة في سوريا وتركيا في مجال الإعلام والاتصالات ومكافحة التضليل.

وأكد ألطون أن مجال الإعلام والاتصال مهم جداً في هذه المرحلة، مشدداً على ضرورة نقل وجهة نظر الشعب السوري الحقيقية إلى الرأي العام الدولي بشكل دقيق.

وأشار المسؤول التركي إلى أهمية اتخاذ إجراءات قوية ضد الدعاية السوداء والتضليل والأكاذيب المنهجية، معرباً عن استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم في هذه القضايا.

وأوضح ألطون أن وفداً من الخبراء الفنيين قد يأتي إلى سوريا لتفعيل هذا التعاون في مجال الاتصال.

من جانبه، أكد وزير الإعلام في الحكومة السورية الجديدة محمد يعقوب العمر مواصلة العمل بالتنسيق مع تركيا، معرباً عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبلاده لوقوفها مع سوريا خلال الأوقات الصعبة التي مرت بها.

كما دعا العمر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون لزيارة سوريا للاطلاع على الأعمال من كثب.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، لتنتهي 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير تشكيلَ حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.