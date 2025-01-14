جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة قوات الحدود العراقية، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود توتر على الحدود العراقية مع الجانب السوري.

وقالت القيادة إنها عملت على إخراج عناصر مما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، التي تشكل مليشيات "PKK/YPG" الإرهابية عمودها الفقري، وأوضحت أنهم "كانوا موجودين في نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن منطقة الفوج الثاني لواء الحدود السابع عشر".

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود قوات الحدود العراقية لـ"إكمال نصب (إقامة) الجدار الكونكريتي (الخرساني) على الشريط الحدودي العراقي-السوري"، وفق البيان.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق اللواء تحسين الخفاجي إتمام بناء 400 كيلومتر من أصل 615 من هذا الجدار، وشدد على أن حدود بلاده الغربية "محصنة".

وأضافت قيادة قوات الحدود العراقية أن أمن الحدود في أعلى مستوياته، نافية وجود توترات في الشريط الحدودي العراقي-السوري، وداعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.

ويحتل تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي نحو ثلث الأراضي السورية، وينقل عناصر إرهابية عبر خط لوجستي يمتد من شمال العراق إلى شمال شرق سوريا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وبتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تدير حكومة جديدة برئاسة محمد البشير مرحلة انتقالية، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).