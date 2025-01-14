وأوضح ليندنر في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء، أن PKK تنظيم إرهابي بالنسبة إلى ألمانيا، وقال: "يجب على أعضاء PKK في شمالي سوريا أن يفهموا أننا في وضع مختلف الآن عمّا كنا عليه قبل الإطاحة ببشار الأسد".

وأضاف المتحدث: "ينبغي ألا تصبح سوريا منطقة نشاط لـPKK لشن هجمات على تركيا، ومن الضروري التمييز بشكل واضح بين PKK والأكراد السوريين في الشمال".

وحول الوضع في سوريا، أشار ليندنر إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لضمان عمل تركيا معهم، وأضاف: "لكن لا يوجد أي ضمان لذلك".

وتابع ليندنر: "من ناحية أخرى، أكدنا لتركيا أننا نتفهم مصلحتها المشروعة في ضمان عدم وجود أي خطر من سوريا"، فيما لفت إلى أن جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة تنتظر من الحكومة الإسرائيلية مراعاة وحدة الأراضي السورية.

وحول العقوبات المفروضة على سوريا، قال المتحدث الألماني إنها تعتبر قضية مهمة للشعب السوري والمجتمع الدولي بأسره، وبيّن أن الإجماع بين دول الاتحاد الأوروبي ضروري لرفع العقوبات المفروضة في عهد النظام المخلوع.

وذكر منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه يمكن أن تتمثل في تسهيل الحركة الجوية والمعاملات المالية للسوريين المقيمين في الخارج، والراغبين في المشاركة في إعادة الإعمار.​​​​​​​

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي المنهار من ضمنها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.