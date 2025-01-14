وأفادت الخارجية التركية، في بيان، بأن وزير الخارجية بالإدارة الجديدة في سوريا أسعد حسن الشيباني، سيزور تركيا، رفقة وفد رفيع المستوى.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، سيعقدون اجتماعاً مع نظرائهم السوريين خلال الزيارة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية السوري، عزمه زيارة أنقرة غداً الأربعاء، لافتاً إلى أن تركيا لم تتخلّ عن شعب بلاده منذ 14 عاماً.

وقال الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس: "سنمثل سوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخلّ عن الشعب السوري منذ 14 عاماً".

وتأتي زيارة الشيباني إلى تركيا ضمن حراك دبلوماسي للإدارة السورية الجديدة باتجاه عدد من الدول، لإطلاعها على رؤيتها وما تنفذه بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تدير حكومة برئاسة محمد البشير، مرحلة انتقالية بدأت في اليوم التالي للإطاحة بنظام بشار (2000 ـ 2024).