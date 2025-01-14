سياسة
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بلينكن: "اتفاق غزة" قريب للغاية.. ومحتجون يصفونه بـ"وزير الإبادة الجماعية"
وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بأنه "بات وشيكاً جداً"، مشيراً إلى أن الأطراف المشاركة في صياغته تنتظر الكلمة الأخيرة من حركة حماس.
بلينكن: "اتفاق غزة" قريب للغاية.. ومحتجون يصفونه بـ"وزير الإبادة الجماعية"
محتج يقاطع بلينكن في أثناء كلمته بلقاء مركز أبحاث المجلس الأطلسي بواشنطن / صورة: AP
14 يناير 2025

وقال بلينكن خلال مشاركته في برنامج لمركز أبحاث المجلس الأطلسي بواشنطن "إنه (الاتفاق) قريب للغاية. أقرب من أي وقت مضى. ولكن في الوقت الحالي، ونحن نجلس هنا، ننتظر كلمة أخيرة من حماس بشأن قبولها، وحتى نحصل على هذه الكلمة، سنظل حيث نقف حالياً".

وكشف بلينكن أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ستسلم لفريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك تفاصيل عن قوة أمنية مؤقتة تضم قوات دولية وفلسطينيين.

وتابع بلينكن بأن "السلطة الفلسطينية المُعاد هيكلتها ستضطلع بإدارة غزة بموجب الخطة وستدعو شركاء دوليين للمساعدة في إنشاء إدارة مؤقتة للقطاع".

"وزير الإبادة الجماعية"

وقاطع محتجون مؤيدون لفلسطين كلمة وزير الخارجية الأمريكي ووصفوه بـ"وزير الإبادة الجماعية"، مرددين: "لن ننسى ولن نسامحك".

وكان بلينكن يتحدث في آخر خطاب له حول السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن على مدى 4 سنوات، قبل أن تقاطعه هتافات شخص محتج بعبارات "وزير الإبادة الجماعية" و"لن نسامحك، لن ننسى هذا".

وعقب إخراج المحتج من القاعة بواسطة الأمن، وقف محتج آخر بعد فترة وجيزة، وردد شعارات مماثلة من قبيل "أنت مؤيد للحرب" و"أنت وحش" و"وزير الإبادة الجماعية" قبل أن يتدخل الأمن ويخرجه أيضاً من القاعة. وبعد فترة وجيزة، قاطع محتج ثالث كلمة الوزير الأمريكي مردداً نفس الهتافات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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