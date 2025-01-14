سياسة
3 دقيقة قراءة
أوكرانيا تعلن شن "أكبر هجوم" على روسيا.. وموسكو تتوعد بالرد
أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت هجوماً هو "الأكبر" منذ بدء الحرب مع روسيا، استهدفت خلاله مخازن غاز ومواقع عسكرية وصناعية في عدة مناطق، مستخدمة "صواريخ غربية الصنع"، حسب موسكو التي أعلنت التصدي للهجوم وتوعدت بالرد عليه.
أوكرانيا تعلن شن "أكبر هجوم" على روسيا.. وموسكو تتوعد بالرد
آثار قصف أوكراني على منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا شرقي البلاد / صورة: AFP
14 يناير 2025

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إن "قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات هي الأكبر ضد أهداف عسكرية على مسافة 200 إلى 1100 كيلومتر في عمق روسيا".

وأوضحت الهيئة أن الضربات أصابت "بنجاح" مستودعاً للنفط في إنجلز (مدينة روسية) استُهدف بالفعل في 8 يناير/كانون الثاني، ما تسبب في اندلاع حريق استمر 5 أيام وأودى بحياة اثنين من رجال الإطفاء الروس.

كما استهدفت مصنعاً كيميائياً قرب بلدة سيلتسو في منطقة بريانسك، ينتج، حسب كييف، مكونات الصواريخ، بما في ذلك ذخيرة المدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والطائرات والصواريخ.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أنه "منشأة استراتيجية للمجمع الصناعي العسكري الروسي".

فيما قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني إن "الصواريخ أصابت الموقع بشكل مباشر" وتسببت في "حريق كبير". كما تحدث عن ضربات استهدفت مصنعاً كيميائياً في منطقة تولا ومستودع ذخيرة في مطار إنجلز بمنطقة ساراتوف، ومصفاة نفط في المنطقة نفسها.

موسكو تتوعد بالرد

في المقابل، قالت وزاة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا حاولت توجيه ضربة لعناصر روسية في منطقة بريانسك بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 صواريخ تكتيكية بعيدة المدى من طراز "ATACMS" أمريكية الصنع، و6 صواريخ كروز من طراز "Storm Shadow" بريطانية الصنع، و31 مسيّرة.

وأكدت الوزارة عدم وقوع أي قتلى أو جرحى في المحاولة الهجومية. كما لفتت إلى إسقاط صاروخين آخرين من نوع "Storm Shadow" فوق مياه البحر الأسود.

وتوعدت الدفاع الروسية بأن "إجراءات إدارة كييف المدعومة من الغرب لن تبقى دون رد".

وكانت موسكو توعدت بالرد بشكل منهجي على أي ضربة بصواريخ غربية على أراضيها، وهددت باستهداف وسط كييف أو استخدام صاروخها الفرط صوتي التجريبي الجديد "أوريشنيك".

وأفادت السلطات المحلية الروسية على منصة تليغرام بوقوع هجوم أوكراني في ضواحي قازان، عاصمة جمهورية تترستان، إذ "اشتعلت النيران في خزان غاز بعد هجوم بطائرة مسيّرة"، مؤكدة أن "أحداً لم يصب".

وفي منطقة ساراتوف الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر جنوب شرق موسكو، "تضررت شركتان صناعيتان" في أعقاب "هجوم هائل بطائرة مسيّرة"، وفق ما ذكر حاكم المنطقة رومان بوسارغين على تليغرام.

وأكد أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في شركة بمدينة إنجلز، دون أن يوضح طبيعة الأضرار التي لحقت بثاني شركة تتعرض للهجوم والواقعة في مدينة ساراتوف.

وكثفت كييف وموسكو ضرباتهما في الأشهر الأخيرة في محاولة لتعزيز مواقفهما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو قد تعهد بوقف الحرب فور توليه منصبه.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us