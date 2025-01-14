سياسة
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نتنياهو يعرض على سموتريتش توسيع الاستيطان بالضفة لقبول صفقة التبادل
عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال أُبرمت صفقة التبادل.
نتنياهو يعرض على سموتريتش توسيع الاستيطان بالضفة لقبول صفقة التبادل
نتنياهو / صورة: Reuters
14 يناير 2025

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن نتنياهو يحاول إرضاء كل من سموتريتش وبن غفير، بالبناء في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات، لقبول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وعدم الانسحاب من الحكومة.

وترى الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وسبق أن عارض الوزيران مراراً إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وطالبا باستمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، وهددا بالانسحاب من الحكومة حال إبرام الاتفاق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حماس أن الاتفاق المرتقب لتبادل أسرى وإنهاء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وصل إلى "مراحله النهائية"، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة في الدوحة. فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيُعلَن "خلال ساعات أو أيام".

كما أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة "التفاصيل النهائية"، وبلغت "أقرب نقطة" لإعلان اتفاق.

جاء التقدم في المفاوضات الراهنة إثر ضغوط شديدة مارسها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للشرق الأوسط، على نتنياهو، خلال "اجتماع متوتر" بينهما، السبت، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، الاثنين.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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