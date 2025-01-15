سياسة
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شركة "فرغاني" التركية تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء
أطلقت شركة "فرغاني" التركية، الثلاثاء، أول قمر صناعي لها إلى الفضاء من قاعدة "فاندنبرغ" بالولايات المتحدة.
شركة "فرغاني" التركية تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء
شركة "فرغاني" التركية تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء / صورة: AA
15 يناير 2025

أُطلق القمر الصناعي "FGN-100-d1" بواسطة صاروخ "فالكون 9" العائد لشركة "سبيس إكس"، عبر مهمة "ترانسبورتر-12"، حسب مراسل الأناضول.

وانطلقت مهمة "ترانسبورتر-12" مع حمولة تضم 131 شحنة، بينها أقمار صناعية مكعبة ومصغرة ومركبات نقل مدارية.

وضمَّت الحمولة القمر الصناعي الأول لشركة "فرغاني"، "FGN-100-d1"، وأقماراُ أخرى تابعة لشركة "بلان-إس"، إحدى شركات تكنولوجيا الفضاء التركية.

وبثت شركة "سبيس إكس" مشاهد مباشرة للإطلاق الناجح لمهمة "ترانسبورتر-12" عبر حسابها على منصة إكس.

من جانبه، تطرق وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق أول قمر صناعي لشركة "Fergani Space FGN-100-d1" وأربعة أقمار صناعية أخرى لشركة "Plan-S".

وقال كاجر: "سيصبح نظامنا البيئي الفضائي أقوى يوماً بعد يوم بما يتماشى مع أهداف برنامجنا الوطني للفضاء".

وهنأ الوزير شركتي "فرغاني" و "بلان-إس" التركيتين على إطلاقهما الأقمار الصناعية الخمسة للفضاء.

و"فرغاني" شركة تركية تأسست عام 2022، وهي متخصصة في أبحاث الفضاء، وتستمد اسمها من عالِم الرياضيات والفلكي المسلم أحمد بن كثير الفرغاني (توفي عام 865 ميلادي). ويدير الشركة سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة.

وفي تصريحات سابقة، قال بيرقدار إنهم أسَّسوا شركة "فرغاني" لبناء نظام تحديد مواقع عالمي مكون من مجموعات من الأقمار الصناعية.

وتهدف "فرغاني" إلى التميز في العالم من خلال إنتاج حلول مستدامة وفعالة من حيث التكلفة في مجال النقل الفضائي وخدمات الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض باستخدام التقنيات المبتكرة التي تطورها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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