وجاء في ملف الدعوى الذي أعلنت عنه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن "المدّعى عليه إيلون ماسك فشل في أن يصرّح في الوقت المناسب لهيئة الأوراق المالية والبورصات... بأنه استحوذ في مارس/آذار 2022 على أكثر من 5% من أسهم تويتر العادية المطروحة للتداول، وذلك في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية".

وأشارت إلى أن هذا الانتهاك "سمح له بدفع ثمن منخفض بشكل مصطنع"، موضحة أنه أتاح لماسك "تجنّب دفع 150 مليون دولار على الأقلّ مقابل أسهم اشتراها بعد الموعد النهائي للتصريح بملكيته الانتفاعية" في شركة تويتر التي غيّر اسمها لاحقاً إلى "إكس".

وكانت الهيئة قد تقدّمت بدعوى ضد ماسك في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لإجباره على الإدلاء بشهادته في إطار التحقيق في عملية استحواذه على تويتر.

ولم يحضر الملياردير الأمريكي جلسة استجوابه رغم تأجيل موعدها مرات عدة، لكن محاميه أليكس سبيرو أكّد أنّ شهادة موكله جرى الحصول عليها "في مناسبات عديدة في إطار هذا التحقيق المضلِّل"، على حد تعبيره.

وفي 25 أبريل/نيسان 2022 وافق مجلس إدارة تويتر على عرض إيلون ماسك للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار أمريكي. وبعد استحواذه على المنصة غيّر ماسك في أبريل/نيسان 2023 اسم الشركة إلى "إكس كورب".