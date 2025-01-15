سياسة
2 دقيقة قراءة
شرطة البورصة الأمريكية تقاضي ماسك على خلفية استحواذه على تويتر في 2022
أعلنت شرطة البورصة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها أقامت دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك بتهمة انتهاكه القوانين الفيدرالية في عملية استحواذه على تويتر بعدم إبلاغها "في الوقت المناسب" أنه اشترى في 2022 أسهماً في الشركة قبل الاستحواذ عليها بالكامل.
شرطة البورصة الأمريكية تقاضي ماسك على خلفية استحواذه على تويتر في 2022
يواجه ماسك دعوات قضائية لشراء تويتر. / صورة: AFP
15 يناير 2025

وجاء في ملف الدعوى الذي أعلنت عنه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن "المدّعى عليه إيلون ماسك فشل في أن يصرّح في الوقت المناسب لهيئة الأوراق المالية والبورصات... بأنه استحوذ في مارس/آذار 2022 على أكثر من 5% من أسهم تويتر العادية المطروحة للتداول، وذلك في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية".

وأشارت إلى أن هذا الانتهاك "سمح له بدفع ثمن منخفض بشكل مصطنع"، موضحة أنه أتاح لماسك "تجنّب دفع 150 مليون دولار على الأقلّ مقابل أسهم اشتراها بعد الموعد النهائي للتصريح بملكيته الانتفاعية" في شركة تويتر التي غيّر اسمها لاحقاً إلى "إكس".

وكانت الهيئة قد تقدّمت بدعوى ضد ماسك في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لإجباره على الإدلاء بشهادته في إطار التحقيق في عملية استحواذه على تويتر.

ولم يحضر الملياردير الأمريكي جلسة استجوابه رغم تأجيل موعدها مرات عدة، لكن محاميه أليكس سبيرو أكّد أنّ شهادة موكله جرى الحصول عليها "في مناسبات عديدة في إطار هذا التحقيق المضلِّل"، على حد تعبيره.

وفي 25 أبريل/نيسان 2022 وافق مجلس إدارة تويتر على عرض إيلون ماسك للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار أمريكي. وبعد استحواذه على المنصة غيّر ماسك في أبريل/نيسان 2023 اسم الشركة إلى "إكس كورب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us