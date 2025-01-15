سياسة
2 دقيقة قراءة
سلطات كوريا الجنوبية توقف الرئيس المعزول للتحقيق في فرضه الأحكام العرفية
أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن السلطات في كوريا الجنوبية وقفت اليوم الأربعاء، الرئيس المعزول يون سوك يول الذي أُبعد من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
سلطات كوريا الجنوبية توقف الرئيس المعزول للتحقيق في فرضه الأحكام العرفية
لحظة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول / صورة: AFP
15 يناير 2025

وقالت الوكالة إن مسؤولين من مكتب التحقيقات في الفساد اتخذوا إجراءات للمرة الثانية صباح اليوم، لتطبيق أمر التوقيف ضد يون.

ووقفت السلطات يون في المقر الرئاسي واقتادته إلى مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في غواتشيون جنوب سيول للاستجواب.

ولدى المحققين 48 ساعة للتقدم إلى المحكمة بطلب اعتقال يون رسمياً، لتصبح بذلك المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي تصدر فيها مذكرة اعتقال بحق رئيس للبلاد.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه، في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض الأحكام العرفية لوقت وجيز، مما تسبب في أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، إذ تعد من أكبر الأزمات السياسية التي تواجهها البلاد منذ عقود، وأثرت بشكل كبير في توقعات النمو للاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وعلى ضوء هذه الاتهامات أقر البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي عزل يون، في انتظار مهلة 180 يوماً لتحديد المحكمة العليا ما إذا كانت ستقر عزله أو تعيد إليه سلطاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us