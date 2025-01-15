وقالت الوكالة إن مسؤولين من مكتب التحقيقات في الفساد اتخذوا إجراءات للمرة الثانية صباح اليوم، لتطبيق أمر التوقيف ضد يون.

ووقفت السلطات يون في المقر الرئاسي واقتادته إلى مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في غواتشيون جنوب سيول للاستجواب.

ولدى المحققين 48 ساعة للتقدم إلى المحكمة بطلب اعتقال يون رسمياً، لتصبح بذلك المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي تصدر فيها مذكرة اعتقال بحق رئيس للبلاد.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه، في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض الأحكام العرفية لوقت وجيز، مما تسبب في أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، إذ تعد من أكبر الأزمات السياسية التي تواجهها البلاد منذ عقود، وأثرت بشكل كبير في توقعات النمو للاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وعلى ضوء هذه الاتهامات أقر البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي عزل يون، في انتظار مهلة 180 يوماً لتحديد المحكمة العليا ما إذا كانت ستقر عزله أو تعيد إليه سلطاته.