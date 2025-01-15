سياسة
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أردوغان: قادرون مع إخواننا السوريين على سحق تنظيمي داعش وYPG الإرهابيين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدرة بلاده بالتعاون "الإخوة السوريين" على "سحق التنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش وYPG"، مشدداً على أن  أواصر الأخوة بين البلدين وبين العرب والأتراك والأكراد، لا يمكن لأحد أن يخربها.
أردوغان: قادرون مع إخواننا السوريين على سحق تنظيمي داعش وYPG الإرهابيين
أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة / صورة: AA
15 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "وقفنا بجانب الشعب السوري رغم جميع الانتقادات التي وُجّهت إلينا"، مشيراً إلى أن "الجميع شاهد سجون دمشق وحلب وكيف كان النظام يقتل المعتقلين".

وأضاف: "نصحنا رئيس النظام عند قيام الثورة بضرورة إعطاء الشعب السوري حقوقه وطلباته".

وتابع قائلاً إن النظام السوي المخلوع استخدم في المقابل الأسلحة الثقيلة ضد شعبه بدلاً من إعطائه حقوقه، وسمح للتنظيمات الإرهابية بالتوسع في سوريا.

وقال: "تخلصت سوريا من النظام الذي ارتكب المجازر واستخدم أسلحة التدمير الشامل ضد شعبه".

وانتقد الرئيس التركي داعمي النظام المخلوع الذين لا يريدون الاعتراف بأخطائهم "لأنهم لا يستطيعون التعبير عما فعلوه"، مضيفاً: "نعلم جيداً ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وأثبتنا للجميع أن سياستنا كانت صحيحة".

وأوضح أردوغان أن "اهتمام تركيا بدولة جارة لها (سوريا) أسبابه مشروعة ومحقة وإنسانية أمر طبيعي جداً".

وتابع أن واجب الأخوة والجوار يقتضي أن تداوي تركيا جراح إخوانها السوريين وتضمن لهم النهوض في أقرب وقت.

وأضاف: "لا يمكننا أن ننظر بمنظار غربي إلى دولة مجاورة (سوريا) تربطنا بها علاقات أخوية منذ قرون وحدود بطول 911 كيلومتراً".

وشدد على أن أنقرة تتابع وتدعم حل كل قضايا الإخوة الأكراد في سوريا، وأن تركيا هي الضامنة لأمن الأكراد.

وأشار إلى أن تنظيم YPG الإرهابي، الذي ينهب الموارد الطبيعية في سوريا، لن يفلت من المصير المؤلم الوشيك، ما لم يحل نفسه ويلقي سلاحه.

وتابع: "يجب على الجميع أن يرفعوا أيديهم عن المنطقة، ونحن قادرون مع إخواننا السوريين على سحق داعش و YPG وغيرها من التنظيمات الإرهابية خلال وقت قصير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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