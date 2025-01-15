ولفت تورك، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق حيث يقود وفداً أممياً يزور سوريا، إلى أن 90% من السوريين يعيشون في فقر مدقع، ما يجعل إنقاذ الأرواح وتأمين احتياجاتهم الأساسية أولوية قصوى.

ودعا المفوض الأممي إلى العمل على رفع العقوبات الدولية والسعي لتلبية متطلبات الشعب السوري في إطار جهود إعادة الإعمار بعد الإطاحة بالنظام المنهار.

وأشار تورك إلى زيارته مراكز اعتقال داخل البلاد، حيث شهد على "أشكال تعذيب مروعة"، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأدلة الجنائية لإدانة النظام السابق وضمان تحقيق العدالة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، الوفد الأممي برئاسة تورك، وذكرتوكالة الأنباء السورية أن اللقاء ركز على التعاون بين المنظمات الأممية والإدارة السورية الجديدة في المرحلة المقبلة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه الزيارة في سياق جهود المنظمات الدولية للتواصل مع الحكومة السورية الجديدة والعمل على تحسين الوضع الإنساني في البلاد، بعد سنوات من الدمار الذي طال معظم مناطق البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، لينتهي 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.