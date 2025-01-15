وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن مسؤولين في لوس أنجلوس، بأن الحرائق أسفرت، أمس الثلاثاء، عن مصرع شخص، لترتفع المحصلة إلى 25 حالة وفاة، وتدمير أكثر من 12 ألف منشأة.

وأشار المسؤولون إلى أن الحرائق في منطقتي باليسايدز وإيتون جرت السيطرة عليها إلى حد كبير، إلا أن خطر اندلاع حرائق جديدة لا يزال قائماً.

بدورها، أصدرت "خدمة الأرصاد الجوية الوطنية" تحذيراً بشأن الرياح العاتية والطقس الجاف، الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرائق جديدة.

في سياق متصل، قطعت السلطات التيار الكهربائي عن أكثر من 77 ألف منزل في المنطقة، في محاولة لمنع انتشار النيران.

وحذَّر خبراء الأرصاد الجوية من أن ظروف المنطقة قد تؤدي إلى تشكُّل "دوامات نارية"، وهي ظاهرة نادرة قد تصل ارتفاعاتها إلى ما بين 10 أمتار و50 متراً، مما يعزز من شدة الحرائق وانتشارها.

واندلعت الحرائق في مختلف مناطق لوس أنجلوس صباح 7 يناير/كانون الثاني الجاري، وانتشرت بسبب الرياح العاتية، ما أدى إلى احتراق أكثر من 37 ألف فدان.

ونتيجة للحرائق صدرت أوامر بإجلاء نحو 150 ألف شخص، ويُقدَّر أن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق تتراوح بين 250 مليار دولار و275 مليار دولار أمريكي.