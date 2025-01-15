وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان والدبيبة تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وحسب البيان، أكد الرئيس أردوغان أن المحاور الشرعي لتركيا في ليبيا هي حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة ستواصل تطوير علاقاتها مع ليبيا في عديد من المجالات، خصوصاً الطاقة والأمن والمجال البحري.

وشدد أردوغان على أن الاتصال والتعاون الوثيقين بين البلدين سيستمران لحماية المصالح المشتركة في شرق البحر المتوسط.

حضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.