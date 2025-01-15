سياسة
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أردوغان: حكومة الدبيبة هي المحاور الشرعي لتركيا في ليبيا
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.
أردوغان: حكومة الدبيبة هي المحاور الشرعي لتركيا في ليبيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في المجمع الرئاسي بأنقرة / صورة: AA
15 يناير 2025

وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان والدبيبة تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وحسب البيان، أكد الرئيس أردوغان أن المحاور الشرعي لتركيا في ليبيا هي حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة ستواصل تطوير علاقاتها مع ليبيا في عديد من المجالات، خصوصاً الطاقة والأمن والمجال البحري.

وشدد أردوغان على أن الاتصال والتعاون الوثيقين بين البلدين سيستمران لحماية المصالح المشتركة في شرق البحر المتوسط.

حضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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