وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن أردوغان استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب، في المجمع الرئاسي بالعاصمة ‎أنقرة.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في سوريا والخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على وحدة أراضيها، حسب البيان.

وأوضح أردوغان خلال اللقاء أن "نظام الأسد ترك وراءه دماراً كبيراً، وأن تركيا ستدعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري الشقيق وجهود إعادة إعمار البلاد"، مؤكداً أهمية رفع العقوبات الدولية عن سوريا.

كما شدد الرئيس التركي على أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن أسعد الشيباني التقى "برفقة وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأمس الثلاثاء، ذكر الشيباني في منشور على منصة "إكس" أنه سيُجري زيارة رسمية لتركيا، قائلاً: "سنمثل سوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخلَّ عن الشعب السوري منذ 14 عاماً".

من ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي سابق، أن الشيباني سيزور تركيا، الأربعاء، مع "وفد رفيع المستوى".

وتعدّ هذه الزيارة جزءاً من تحرك دبلوماسي مكثف للحكومة السورية الجديدة بعد انهيار النظام السابق بهدف تقديم رؤيتها للمجتمع الدولي، وبحث سبل التعاون مع الدول الصديقة لإعادة إعمار سوريا وتحقيق الاستقرار السياسي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تدير حكومة برئاسة محمد البشير، مرحلة انتقالية بدأت في اليوم التالي للإطاحة بنظام الأسد (2000 - 2024).