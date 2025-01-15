سياسة
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بعد 467 يوماً من الإبادة.. قطر تعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، مساء الأربعاء، عن نجاح جهود الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
بعد 467 يوماً من الإبادة.. قطر تعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
فلسطينيون يعربون عن فرحتهم عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة / صورة: AA
15 يناير 2025

وخلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة، قال بن عبد الرحمن "يسر قطر الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وتهدئة مستدامة تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وأوضح المسؤول القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تستمر 42 يوماً، تشمل الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد (لم يذكره) من الأسرى الفلسطينيين.

وأكد بن عبد الرحمن أن بلاده إلى جانب مصر والولايات المتحدة ستتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده، مشيراً إلى وجود آليات متابعة لأي خروقات محتملة، معرباً عن أمله في عدم تنفيذ عمليات عسكرية خلال الفترة التي تسبق بدء تنفيذ الاتفاق.

وتوجت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، بعد نحو 400 يوم من المفاوضات والاتصالات والضغوط، وسط مماطلات إسرائيلية مستمرة وإبادة جماعية بحق الفلسطيينيين لم تتوقف منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أي 467 يوماً من العدوان.

وبعد نحو شهر من بداية الإبادة، شهد قطاع غزة هدنة واحدة بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، لمدة 4 أيام، بدءا من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تمديدها في اليوم الأخير لمدة يومين، ومرة ثانية لمدة يوم، لتنتهي في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وخلال أكثر من 13 شهرا، مرت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بجولات ومحادثات عديدة عبر 4 محطات رئيسية في باريس والقاهرة والدوحة وروما، عُرضت خلالها 4 مقترحات رئيسية للتوصل لاتفاق.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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