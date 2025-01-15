سياسة
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تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتؤكد ضرورة تنفيذ مراحل الاتفاق بالكامل
رحبت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه بين حماس وإسرائيل.
تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتؤكد ضرورة تنفيذ مراحل الاتفاق بالكامل
الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
15 يناير 2025

وأعربت الوزارة في بيان، عن امتنانها للدول الوسيطة، وبخاصة قطر ومصر، على جهودها.

وقالت إنه "من الضروري أن يجري تنفيذ جميع مراحل الاتفاق بالكامل، وأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً، وأن يجري تسليم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يضمن أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بشأن هذه القضايا"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمَين في الشرق الأوسط إلا من خلال إحلال السلام في فلسطين وإنهاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "يجب أن تبدأ مفاوضات السلام على الفور لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

مصدر:TRT عربي
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