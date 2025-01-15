وأعربت الوزارة في بيان، عن امتنانها للدول الوسيطة، وبخاصة قطر ومصر، على جهودها.

وقالت إنه "من الضروري أن يجري تنفيذ جميع مراحل الاتفاق بالكامل، وأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً، وأن يجري تسليم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يضمن أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بشأن هذه القضايا"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمَين في الشرق الأوسط إلا من خلال إحلال السلام في فلسطين وإنهاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "يجب أن تبدأ مفاوضات السلام على الفور لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".