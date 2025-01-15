سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال يقصف مخيم جنين مجدداً ويقتل 6 فلسطينيين
استشهد، مساء الأربعاء، 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي، استهدف مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
الاحتلال يقصف مخيم جنين مجدداً ويقتل 6 فلسطينيين
استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم جنين / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
15 يناير 2025

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "وصول 5 شهداء فلسطينيين إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين".

ولاحقاً أفادت الوزارة في بيان محدث بـ"وصول 6 شهداء جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين، وهم محمد يونس عرعراوي (33 عاماً) وأحمد ياسين عرعراوي (37 عاماً) ومحمود أحمد فياض (22 عاماً) وأسامة عبد الكريم أبو دروبي (26 عاماً) ومصطفى محمد فياض (26 عاماً) وعوض صبحي أبو زيد (27 عاماً)".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن "طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مسجد الأنصار في حارة الدمج وسط مخيم جنين". ووفق إذاعة صوت فلسطين (حكومية) فإن "قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلين في حارة الدمج بمخيم جنين".

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية إلى 858، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

في السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو هدفاً في منطقة جنين".

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت بالاشتراك مع جهاز الأمن العام هدفاً في منطقة جنين"، دون توضيح طبيعة الهدف.

وبموازاة الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إلى جانب الشهداء، عن إصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us