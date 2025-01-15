وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "وصول 5 شهداء فلسطينيين إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين".

ولاحقاً أفادت الوزارة في بيان محدث بـ"وصول 6 شهداء جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين، وهم محمد يونس عرعراوي (33 عاماً) وأحمد ياسين عرعراوي (37 عاماً) ومحمود أحمد فياض (22 عاماً) وأسامة عبد الكريم أبو دروبي (26 عاماً) ومصطفى محمد فياض (26 عاماً) وعوض صبحي أبو زيد (27 عاماً)".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن "طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مسجد الأنصار في حارة الدمج وسط مخيم جنين". ووفق إذاعة صوت فلسطين (حكومية) فإن "قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلين في حارة الدمج بمخيم جنين".

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية إلى 858، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

في السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو هدفاً في منطقة جنين".

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت بالاشتراك مع جهاز الأمن العام هدفاً في منطقة جنين"، دون توضيح طبيعة الهدف.

وبموازاة الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إلى جانب الشهداء، عن إصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​