وسيسعى الأمر التنفيذي المحتمل للسماح لمستخدمي تيك توك الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً بمواصلة استخدام التطبيق لفترة زمنية معينة فيما تفرز الإدارة مَن يمكنه شراء التطبيق.

وقال ترمب، الذي أيَّد حظر تيك توك في ولايته الأولى رئيساً، مؤخراً، إنه يريد إبقاء التطبيق، حتى إنه نشر مقطع فيديو لتيك توك في يونيو/حزيران قال فيه إنه يريد "إنقاذ تيك توك".

وفي الشهر الماضي، طلب من المحكمة العليا وقف القانون حتى تتمكن إدارته القادمة من التوصل إلى اتفاق لإبقاء تيك توك متاحاً للأمريكيين.

ولم يتبقَّ أمام تيك توك وبايت دانس، الشركة الأم ومقرها الصين، سوى أقل من 4 أيام قبل حظر التطبيق في الولايات المتحدة، إذا لم ينفّذ عملية بيع لمشترٍ أمريكي.

وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي قانوناً يُلزم بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني الجاري أو حظر أعمالها في الولايات المتحدة.

ونظراً إلى أن الحظر سيحدث قبل يوم واحد من تولي ترمب منصبه، فإن الأمر التنفيذي الصادر في 20 يناير/كانون الثاني لن يكون حتى محاولة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ تيك توك -فقد جرى حظره بالفعل في تلك المرحلة.