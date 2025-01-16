سياسة
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فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خطوة ثمينة من أجل العدالة والإنسانية
رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يُعد "خطوة ثمينة من أجل العدالة والإنسانية".
فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خطوة ثمينة من أجل العدالة والإنسانية
وزير خارجية تركيا هاكان فيدان / صورة: AA
16 يناير 2025

جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، عقب إعلان التوصل إلى الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة بين حركة حماس وإسرائيل، يوم الأربعاء. وقال: "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لوقف إطلاق النار في غزة يعد خطوة ثمينة من أجل العدالة والإنسانية".

وأشاد فيدان بجهود قطر ومصر في دعم هذه العملية، مؤكداً أنها "جديرة بالثناء". وأضاف: "الآن يجب تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ويجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

كما أكد ضرورة التزام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا الاتفاق بوصفه جزءاً من التزامه القانوني، مشدداً على أن السلام الدائم هو "مسؤولية أخلاقية وإنسانية". وقال: "في هذه العملية، يجب أن نحقق السلام الدائم والعمل على ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

في السياق نفسه، أكد فيدان أن تركيا ستواصل دعم نضال الشعب الفلسطيني، وتحمل كل المسؤولية التي تقع على عاتقها، قائلاً: "سنواصل العمل بكل قوتنا لبناء مستقبل ينتهي فيه الظلم وتسود فيه العدالة، وتضيء فيه شعلة استقلال فلسطين بحرية".

كان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قد أعلن، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مع انسحاب إسرائيلي من القطاع، لافتاً إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد المقبل.

جاء إعلان الاتفاق في اليوم الـ467 من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلَّفت حتى الآن أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، مع دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات من الأطفال والمسنين، مما جعلها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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