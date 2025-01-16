سياسة
2 دقيقة قراءة
58 عائلة تلتقي أبناءها بفضل اعتصام "أمهات ديار بكر" في تركيا
تمكنت 58 عائلة من استعادة أبنائها الذين اختطفهم تنظيم PKK الإرهابي، بفضل الاعتصام المستمر الذي بدأته أمهات ديار بكر في 3 سبتمبر/أيلول 2019، واتسعت رقعته لاحقاً.
58 عائلة تلتقي أبناءها بفضل اعتصام "أمهات ديار بكر" في تركيا
بفضل جهود الأمهات في ديار بكر جرى لمّ شمل 58 أسرة مع أطفالها الذين غرَّر بهم تنظيم PKK الإرهابي / صورة: AA
16 يناير 2025

وشهد الاعتصام الذي وصل، الخميس، إلى يومه الـ1963، مشاركة 380 عائلة، حيث تمكن عديد من العائلات من استعادة أطفالها الذين فرّوا من صفوف التنظيم وسلَّموا أنفسهم للقوات الأمنية.

الاحتجاج، الذي بدأ على هيئة حركة لعودة الأطفال المختطفين، استمر طوال السنوات الماضية رغم التحديات المناخية والصحية، وحقق نتائج إيجابية، إذ عادت 58 حالة حتى الآن، فيما تواصل الأمهات اعتصامهن في الخيام على أمل عودة جميع الأطفال المختطفين إلى أُسرهم في المستقبل القريب.

عائشة غول بيشر، إحدى الأمهات اللاتي استعدن أبناءهن، أكدت أن الاحتجاج ليس فقط نضالاً محلياً، بل هو نضال من أجل ضمير الإنسانية، وقالت: "كل طفل يعود يعطي أملاً جديداً لجميع الأمهات في الوطن".

من جهتها، قالت سهيلة دمير، إحدى الأمهات المشاركات في الاحتجاج، إنهن مصممات على استعادة جميع الأطفال المختطفين، مؤكدةً أن الأمل يزداد مع كل طفل يعود. فيما شددت آيتن إلهمان (أُمّ أخرى) على أنها ستواصل الاحتجاج حتى تلتقي ابنها المختطف منذ سبع سنوات.

وتسلِّط هذه الاحتجاجات الضوء على معاناة الأمهات والأسر التي فقدت أبناءها، وتستمر في المطالبة بحقهم في لمِّ شمل العائلات واستعادة أطفالهم الذين اختطفهم التنظيم الإرهابي.

وسبق أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه للمشاركين في الاعتصام، في أكثر من مناسبة، فضلاً عن دعم وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكُتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من فئات المجتمع كافة.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us