وناقش الجانبان خلال اللقاء، تنسيق المساعدات الإنسانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين تركيا وقطر، في مختلف المجالات، من بينها إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا والجهود الواجب فعلها في مجال الطاقة.

كما بحث المسؤولان أيضاً مسألة التنسيق المشترك للأنشطة التعليمية في أفغانستان.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، نجاح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

جاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم الـ467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلَّفت، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.