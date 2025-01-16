سياسة
2 دقيقة قراءة
أول زيارة بعد سقوط النظام.. رئيس وزراء قطر يلتقي الشرع بدمشق
وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس إلى العاصمة السورية دمشق للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وقد أظهرت مشاهد مباشرة وصوله إلى مطار دمشق الدولي.
أول زيارة بعد سقوط النظام.. رئيس وزراء قطر يلتقي الشرع بدمشق
أحمد الشرع يستقبل وفداً قطرياً رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في دمشق / صورة: وكالة الأنباء السورية
16 يناير 2025

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس جهاز الإستخبارات أنس خطاب يستقبلان وفداً قطرياً رفيع المستوى برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري".

وفي وقت سابق أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن الزيارة، في منشور على حسابه بمنصة إكس. وقال الأنصاري: "يصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم (الخميس) إلى دمشق".

وسيُجري رئيس وزراء قطر "مباحثات موسعة مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة السورية"، وفق متحدث الخارجية القطرية.

وأكد أن "الزيارة تأتي تأكيداً لموقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا".

وهذه أول زيارة من رئيس وزراء قطر لدمشق، فيما سبقه إليها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في 23 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وقبل يومين من زيارة الخليفي أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها منذ يوليو/تموز 2011 إثر هجوم شنه أنصار نظام الأسد عليها، ردّاً على تغطية قناة الجزيرة القطرية للثورة السورية التي بدأت في مارس/آذار من ذلك العام.

وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة وزير الخارجية والمغتربين بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.

وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ ذلك اليوم يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us