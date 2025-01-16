وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس جهاز الإستخبارات أنس خطاب يستقبلان وفداً قطرياً رفيع المستوى برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري".

وفي وقت سابق أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن الزيارة، في منشور على حسابه بمنصة إكس. وقال الأنصاري: "يصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم (الخميس) إلى دمشق".

وسيُجري رئيس وزراء قطر "مباحثات موسعة مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة السورية"، وفق متحدث الخارجية القطرية.

وأكد أن "الزيارة تأتي تأكيداً لموقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا".

وهذه أول زيارة من رئيس وزراء قطر لدمشق، فيما سبقه إليها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في 23 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وقبل يومين من زيارة الخليفي أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها منذ يوليو/تموز 2011 إثر هجوم شنه أنصار نظام الأسد عليها، ردّاً على تغطية قناة الجزيرة القطرية للثورة السورية التي بدأت في مارس/آذار من ذلك العام.

وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة وزير الخارجية والمغتربين بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.

وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ ذلك اليوم يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.